【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のティザー映像第2弾を公開した。 ■遊び心のある動きや表情で楽曲の世界観を表現 ティザー映像第2弾では、オフィスを舞台に、遊び心のある動きや表情で楽曲の世界観を表現。Aぇ! groupにとって新機軸となる「Fashion Killa♡」に注目だ。 また、MV