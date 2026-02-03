中日ドラゴンズの春季キャンプが2月1日、沖縄県北谷町でスタートしました。初日からグッズショップに500人以上が並ぶ盛況ぶりで、ドラフト1位の中西投手らもブルペン入り。レジェンドの山本昌さんも「見ているこっちがワクワクする」と絶賛しました。 ■井上監督「優勝を目指す」ファンの熱量は場外にも キャンプ初日、「Agreスタジアム北谷」でセレモニーが開かれました。井上ドラゴンズとして臨む2年目