¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¤¬3Æü¡¢1·³½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦²­Æì¡¦±ºÅº¤Ç¼é¸î¿ÀÃ¥¼è¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áñ»ÊÅê¼ê¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¡¢45»î¹ç¤ËÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.05¡¢30HP¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¤Ë¡ÖµîÇ¯¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¹â¤¤¤È»×¤¦¡£´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë2·î3·î¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥­¥ã¥ó¥×2²óÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¡Ö2²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡£¤¢