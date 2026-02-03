·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Î¡Ö¹ð¼¨Á°¡×¤ËÆÃÄê¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»º¶È·ÐºÑÉô¤ÎÉôÄ¹¤òÄä¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¶ÌÌ¾»Ô µÈÅÄÍ¦¿Í Éû»ÔÄ¹¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡× Ää¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢»º¶È·ÐºÑÉô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­ÉôÄ¹¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÉôÄ¹¤ÏµîÇ¯¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î10·î9Æü¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»