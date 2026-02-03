元AKB48で俳優の篠田麻里子（39）が3日、TBSラジオ「大島由香里Brand−NewMorning」（月〜木曜前5・00）に生出演。同グループについて話した。フリーアナウンサーの大島由香里から「言わずと知れた神7ですけど、1期生じゃないんですよね？」と尋ねられた篠田は「1.5期生っていう…一応1期生のオーディション受けているんですけど、1期生のオーディションは落ちて」とコメント。続けて「落ちた子がグッズを売るカフェっ娘