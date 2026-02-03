½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¼¡¤ÎÆüÍËÆü¡¢8Æü¤¬Åê³«É¼¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤Ï¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡Áªµó¹ë±«ºÒ³²¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÊú¤¨¤ë·§ËÜ4¶è¡ÖÉü¶½¤Î¸½ºßÃÏ¡×¿ÍµÈ¤ÇÊ¹¤¯¤È ¶áÇ¯¡¢·ã¿Ó²½¤¹¤ëºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÁá´ü¤ÎÉü¶½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Î¹ë±«ºÒ³²¤ÎÉüµì¤¬¿Ê¤àÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ 2020Ç¯7·î¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢µåËáÀî¤Ê¤É¤¬ÈÅÍô¤·¿ÍµÈ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ÏºÇÂç4£í¿»¿å¤·¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à1¿Í¤ò´Þ¤à21¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Î®°è¤ÎÈïºÒ¤·¤¿»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï¡¢º£