¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ý¡¼¥Ç¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤È²ñ¸«¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡á3Æü¸á¸å¡¢¹Äµï¡¦¸æ½ê¡ÊÂåÉ½»£±Æ¡ËÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï3Æü¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ý¡¼¥Ç¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤È¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ç²ñ¸«¤µ¤ì¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï1987Ç¯¤Ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡ÖÈþ¤·¤¤¹ñ¤ÇÂçÊÑ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Åö»þ»£±Æ¤·¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¿å¤¯¤ß¾ì¤Ë½÷À­¤é¤¬½¸¤Þ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¿åÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï