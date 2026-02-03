2月2日、2025年11月にBE:FIRSTを脱退した三山凌輝が、ソロとして初となるデジタルシングルを配信予定であることを発表し、注目を集めている。「三山さんは公式SNSで、《Artist「RYOKI MIYAMA」始動1st Digital single coming soon…》と投稿し、アーティスト写真を公開しました。グループ脱退後、本格的な音楽活動再開の動きに、ファンからは喜びの声が寄せられています。現在は俳優業、飲食店経営など幅広い分野で活動して