2·î1Æü¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿NHK¡ØÆüÍËÆ¤ÏÀ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤òµÞî±¸«¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀâÌÀ¤È¤·¤Æ¡ÖºòÆü¤ÎÍ·ÀâÃæ¤ËÏÓ¤òÄË¤á¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤³¤Î ¡È½Ð±éµñÈÝ¡É ¤¬SNS¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÈÅ¨Á°Æ¨Ë´¡É ¡ÈÆ¨¤²¤¿¡É ¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÉÂ¤Ë¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò»ý¤Ä¹â»ÔÁíÍý¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¾õÂÖ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¢¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼¹Ù¹¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·«