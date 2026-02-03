うれしい再招集だ。広島の２年目・佐々木泰内野手（２３）が、２月下旬から行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２６」のサポートメンバーに選出された。先日２９人が発表されたＷＢＣ日本代表のメンバーに加わる形で期間限定の?代表?に招集された佐々木泰は「本当にありがたい経験をさせていただいている。メジャーの方たちもいるので、素晴らしい経験になりますし、１秒たりとも無駄にしないで、盗めるところがあれば、盗み