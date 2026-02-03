俳優の松谷鷹也（３２）、タレントの豊島心桜（２２）、インフルエンサーのＭｕｍｅｉｘｘｘ（２１）が３日、東京・護国寺で行われた節分祭に登場し、豆まきを行った。終了後、豊島は「去年に引き続き、写真集を出したいので、ダイエットの福を招きたい」とにっこり。豆まきについてＭｕｍｅｉｘｘｘは「できる限り皆さんまで届くように投げたんですけど、結構むずかしかった」と言う一方、松谷は豪快なフォームを披露。松