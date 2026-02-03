Image: KICKSTARTER 何でも手に馴染むものが一番ですもんね。PC作業の効率化に重宝するのが、複数キー同時押しのショートカットをボタン1発にするマクロ機能。左手デバイスが最たる例ですが、多ボタンマウスもかなりオススメです。指が憶えたらノールックで、指関節ひとつ曲げるだけで行なえちゃいますからね。斜に構えた多ボタンマウスSOLAKAKAの「E9 Pro」は左右のクリックとは別に、親指