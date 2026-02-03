●かつては“生涯未婚率”のフレーズに使われた年齢 2月に入って早々に明るいニュースと言っていいだろう。ケンドーコバヤシ(53)が出演番組で昨年8月の結婚と今年1月の第1子誕生を発表した。さらに有吉弘行(51)が自身のラジオ番組で第2子誕生を発表。当初はケンドーコバヤシを祝福していたが、「かくいう私も第2子が産まれてしまいましてね」「51歳で2児の父になるという」などと語った。どちらも50代芸人であり、これから0歳児の