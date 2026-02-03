Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ëÉþ¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥È¥Ã¥×¥¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ·¿¤ò¼«Á³¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â¤­¤Á¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤»¤¿¤¤Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¾åÈ¾¿È¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤à¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯