国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が3日、衆院選（8日投開票）へ向けた神戸市内での街頭演説後、記者団の取材に応じ、SNSで拡散された“消費税12％案”について言及した。 【写真】“聖地”で第一声を上げる国民民主党・玉木雄一郎代表 同党の須山卓知（たかし）氏（45）が1日配信のネット番組での討論会で、自民党が2年間限定で食料品の消費税率をゼロにした後、消費税を10％から12％に上げることを政府内で議論していると