１日、重慶市両江新区の観音橋歩行街で地元の特産品を選ぶ市民。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月3日】中国重慶市で1日夜、地元の特産品を集めた年越し用品販売イベントが開かれた。約100の事業者が出展し、農産品などをPRした。１日、重慶市両江新区の観音橋歩行街で地元の特産品を試食する市民。（重慶＝新華社記者／陳誠）１日、重慶市両江新区の観音橋歩行街で地元の特産品を選ぶ市民。（重慶＝新華社記者／陳誠）