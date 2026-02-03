ポルノグラフィティが、新EP『種』を11日に配信リリースすることを発表。収録楽曲のタイトルもあわせて解禁となった。【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録EP『種』ジャケット「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」というキャッチコピーとともに、今年の活動を発表しているポルノグラフィティ。オリジナルアルバムのリリースを前に収録楽曲の一部をEP『種』として先出しし、2月末より全国28ヶ所35公演を廻る全