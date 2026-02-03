テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第4話（通算32話）の先行場面カット＆あらすじが公開された。第32話では、まさかのデートをすることになったフェルンとシュタルクの一日が描かれる。【画像】見たことない！フェルンのデート服公開された『フリーレン』場面カット6日放送の第32話「誰かの故郷」は、フェルンをからかうつもりで誘ったシュタルクだったが、結果2人はデートをすることに。街のさまざまな場所を訪れる2