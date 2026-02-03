タレントの矢部美穂が、3日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。フジテレビ系バラエティー『アウト×デラックス』などへの出演でも人気を博した、母・文子さんが認知症との診断を受けたことを明かした。【写真】『アウト×デラックス』では…親子で出演していた矢部美穂と文子さん矢部は「今日からYABEKE16周年が28日までありますが、最近文子ママの様子が明らかにおかしいので、昨日、妹が病院へ連れて行っ