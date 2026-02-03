プレミアリーグのクリスマス・パレスがウルブズからヨルゲン・ストランド・ラーセンを獲得したと発表した。契約は4年半で、移籍金はクラブ記録となる4800万ポンド、日本円にして約102億円。背番号は22を背負うことになる。当初は移籍濃厚なジャン・フィリップ・マテタの後任とされていたが、マテタのミラン移籍はメディカルチェックで負傷が見つかったため、破談に終わっている。ストランド・ラーセンはノルウェー代表のFWで、2024