任天堂は2月3日、2026年3月期第3四半期決算説明資料を公開した。 資料では連結業績をはじめ、ハードウェアやソフトウェアの販売状況を掲載している。 売上高は19,058億円で99.3％増、営業利益は3,003億円で21.3 %増となった。四半期純利益は+51.3 %増の3,588 億円となった。 Nintendo Switch 2は1,737万台を記録し、Nintendo Switchは累計1億5,537万台になり、ニンテンドーDSを超え任天堂歴代ハード