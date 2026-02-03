プレミアリーグのリヴァプールがレンヌのジェレミー・ジャケ獲得に合意したと発表した。合流は来夏となり、新シーズンからトップチームに帯同する。ジャケは育成の名門レンヌユース出身のCBで、昨季の後半戦からトップチームで出番を与えられ、この1年で大きな飛躍を果たした。『BBC』によると、移籍金は最大で6000万ポンド、日本円にして約127億円。この金額はジェレミー・ドクがマンチェスター・シティに移籍した際に支払われた