「立春の卵」と銘打って、石川県加賀市の片山津小学校では卵を立てる授業が行われました。地元出身で雪の博士として知られる中谷宇吉郎が、70年以上前に「立春に卵が立つ」といううわさを、科学的に検証するため研究したことにちなんだものです。挑戦したのは6年生の児童32人。卵立て歓声中には、12個の卵を立てる児童もいて、達人ぶりを見せていました。12個の卵を立てた児童「（卵が立ったら）うれしいです。上から見たらやりや