今週6日(金)に開幕する『ミラノ・コルティナオリンピック』。女子スノーボード・ハーフパイプに出場する妙高市出身の冨田せな選手が、オンライン会見で意気込みを語りました。 ■妙高市出身 冨田せな選手(26) 「いまは楽しみな気持ちとドキドキとした気持ちが半々かなと思う。」 ミラノ・コルティナオリンピックの開会式で旗手を務めることが決まっている冨田せな選手。 4年前の北京オリンピックでは華