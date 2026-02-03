2月3日は節分、石川県白山市の神社では豆まきの神事が行われました。「鬼は外、福は内〜」白山市の白山比竎神社にはおよそ300人の参拝者が訪れ、節分に合わせ3日、豆まきが行われました。今回はゲストとしてツエーゲン金沢のマスコットキャラクター・「ゲンゾー」や、以前、白山さんで巫女として働いていた経験があるという、ほくりくアイドル部の辰巳未来春（たつみ・みくる）さんが招かれ、参拝者とふれあいながら豆を撒い