これからの気象情報です。 4日(水)の日中は、各地で雪解けが進みそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に広く濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越と上越の平野部に低温注意報が出ています。 ◆2月4日(水)天気 ・上越地方 昼ごろまでは、晴れ間の出るところがあるでしょう。 除雪作業を進める方はくれぐれも事故に注意ください。 最高気温は、10℃前後の予想です。 ・中越地方 朝は各地で凍て