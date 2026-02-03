県警生活安全企画課によりますと、3日午前11時ごろ、山口市の40代男性の携帯電話に、大阪府警の「ニュースでやっているような詐欺グループを逮捕している」「詐欺グループがあなた名義の口座を使用しており、すでに被害が発生している」「身の覚えがないと言っても事実があるので事情聴取をしなければならない」などと電話がありました。男性はすぐに詐欺を疑い、警察に相談したことで被害にあいませんでしたが