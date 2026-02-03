２５年のスパーキングレディーカップ・Ｊｐｎ３を制したフェブランシェ（牝６歳、大井・藤田輝信厩舎、父リアルスティール）の引退を３日、キャロットクラブが発表した。近日中に競走馬登録を抹消し、北海道で繁殖入りする予定となっている。ＪＲＡ所属時には３勝を挙げ、４歳だった２４年秋に大井へ移籍。いきなり年末の東京シンデレラマイルで５馬身差の圧勝を飾った。昨年は、しらさぎ賞、スパーキングレディーカップを制し