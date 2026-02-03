俳優の池松壮亮と浜辺美波が３日、大阪・寝屋川市の大阪成田山不動尊で恒例行事の「成田山節分祭」に参加した。放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）で池松は主人公の兄・木下藤吉郎秀吉（後の豊臣秀吉）役、浜辺は寧々（後の秀吉の正室）役で出演中。浜辺が特設大舞台に登場すると、参拝者から「めっちゃキレイ…」「透明感えぐ…」などのため息が漏れた。裃（かみしも）姿の池松が「福は内！」のかけ声と