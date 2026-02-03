日本バスケットボール協会は３日、男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、Ｂ１三河のヘッドコーチで、ＮＢＡワシントン・ウィザーズでコーチ経験のあるライアン・リッチマン氏、ＮＢＡニューヨーク・ニックスで日本人初のアシスタントコーチを務めた吉本泰輔氏が就任する。桶谷氏はＢリーグのチームと兼任コ