群馬県桐生市の信用金庫で現金200万円が奪われた強盗事件で、男は目出し帽をかぶった状態で店舗に入り、すぐに犯行に及んでいたことがわかりました。【映像】強盗事件が起きた現場の様子きのう午後1時前、桐生信用金庫梅田出張所で男が窓口を乗り越えてカウンター内に入り拳銃のようなものを女性職員に突きつけて現金200万円を奪い不審物を置いて逃走しました。その後の警察への取材で、男は目出し帽をかぶった状態で店舗に