タレントの関根麻里が３日までにＳＮＳを更新。父でタレントの関根勤との親子ショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに親子ショットを披露。父・勤とお揃いの鬼の髪飾りをつけ、ポーズを取り、鬼になり切る姿を公開した。麻里は「みんなが健康にすごせますように」と書き出すと、「恵方巻きと海鮮巻き、美味しかった〜！」と感想を記した。この投稿に「仲良し親子で羨ましいです」「いつも仲良しで最高の