【ワシントン＝阿部真司】米ＣＮＮは２日、連邦政府機関の一部閉鎖について、下院で予算案可決のめどが付き、早期解消の見通しが強まったと報じた。トランプ大統領は同日、記者団に「解決にかなり近づいている」と述べた。報道によると、トランプ氏は２日、下院の与党・共和党で予算案に反対していた複数の議員と会談した。議員側はトランプ氏の説得に応じ、予算案に賛成する意向を示した。下院共和党内には上院が修正した予算