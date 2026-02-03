2月の衆院選を前に、各党が様々な政策を打ち出しているが、これらの中には「右翼らしい政策」や「左翼らしい政策」はあるのか？ 國學院大學の山本健太郎教授に聞いた。【映像】「賃上げ」は右・左どっちの政策？そもそも、右翼・左翼とは何か？山本教授は、右側（保守）と左側（リベラル）が「大切にするべきと考えていること」については「保守（右側）には昔からの伝統を大事にしていくという考え方があり、革新（左側）は