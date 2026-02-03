日本航空とオーストラリア航空大手カンタスグループは3日、共同出資する格安航空会社（LCC）ジェットスター・ジャパン（千葉県成田市）の株式のうち、カンタス保有分を日本政策投資銀行（DBJ）に譲渡すると発表した。カンタスの撤退に伴い同社のブランドである「ジェットスター」が使えなくなるため、名称を変更する。新名称は10月に発表する予定。ジェットスターは国内線が苦戦しており、航空業界に強みを持つDBJの知見を生か