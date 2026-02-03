3日のボートレース浜名湖「ヴィーナスシリーズ20戦」5日目準優勝戦11Rで土屋実沙希（36＝静岡）がコンマプラス07、野田部宏子（35＝福岡）が02のフライングで返還欠場し賞典除外。発売額8101万1700円の約87.1％に当たる7056万9400円が返還された。なお土屋は、びわこヴィーナスシリーズ第23戦が終了した3月9日から35日間、野田部も土屋と同じ斡旋のびわこヴィーナスシリーズを終えた3月9日から30日間、それぞれフライング休み