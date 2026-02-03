大相撲の十両・嘉陽（中村）が３日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。初場所前の計測で１７７キロだった体重は、１７１キロで６キロ減量。これまでは関取衆で最も低い身長１７１センチを、体重の数値が上回っていたが、これで『１７１センチ、１７１キロ』で同じ数値となった。計測を終えた嘉陽は減量に気をよくしたのか、報道陣に自慢げに１７１キロと記された用紙を見せた。身長体重などの計測を順