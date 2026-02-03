退職代行「モームリ」の運営会社が、依頼者を弁護士にあっせんし違法な紹介料を受け取ったとされる事件で、運営会社の社長夫妻が逮捕された。社内のグループLINEには「紹介1件につき1万6500円のバック」とキックバックが疑われる文言が書かれていて、元従業員は「違法だから絶対に外では言わないでね」と口止めされたと証言する。さらに、夫妻は高級住宅に居住するなど急成長の裏で私生活も派手だったという。退職代行「モームリ」