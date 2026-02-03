『この恋を星には願わない5 』（紫のあ/KADOKAWA）第40回【全45回】【漫画】『この恋を星には願わない 1〜5』を第1回から読む幼い頃からいつも一緒に過ごしてきた冬葵と瑛莉と京。これまでずっと友達としての関係を続けてきたが、冬葵は瑛莉に対して友達以上の感情を抱いていた。そんなある日、3人は久々に遊園地に遊びにいくのだが、そこで冬葵は自身の恋が叶わぬものであると知ってしまい――。それぞれの「好き」が交錯する、美