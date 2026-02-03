能登半島の鉄道の旅の魅力を全国に発信します。石川県穴水町の地元の中学生が作ったのと鉄道のコマーシャルビデオが完成し、3日に上映会が行われました。3日、のと鉄道の穴水駅。 鉄道でめぐる能登の旅の魅力を伝えようと、穴水中学校の生徒が、去年6月から制作に取り組んできた力作です。それぞれが伝えたい地元の魅力を詰め込んだ、10本のCMを上映しました。生徒は：「能登の元気を皆さんに伝えられてとてもうれしかっ