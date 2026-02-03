【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの矢口真里が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。節分にちなんだ手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳元モー娘。「センス抜群」節分仕様の鬼キャラ弁◆矢口真里、節分仕様のキャラ弁を披露矢口は「リハーサル行ってきます」と自撮りを投稿。加えて弁当の写真を小さく添え「節分なので、おにぎり鬼っぽくしてみた 海苔切るの苦手で、朝から鬼の形相で作ったよ」とユー