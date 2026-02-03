ガールズグループI.O.I出身の歌手チョンハが、2026年最初のシングルをリリースする。2月3日、所属事務所MORE VISIONは、「チョンハが9日午後6時に新たなデジタルシングルをリリースする」と発表した。【写真】歌手チョンハの圧巻ビジュアルこれに先立ち、チョンハの公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて公開されたカミングスーンティザー映像には、チョンハの誕生日が記されたカレンダーデザインのケーキが登場し、視線を引きつ