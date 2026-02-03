新人ガールズグループBURVEYのメンバー、ユランがグループを脱退することになった。去る2月2日、所属事務所ON1エンターテインメントは、公式SNSを通じて「本日付でBURVEYのメンバー、ユランが個人的な事情により、グループ活動を終了する運びになったことをご案内する」と公式発表した。【画像】8歳の少女がアイドル候補に？炎上した韓国オーディション番組事務所側は、「これに関する詳細については、別途お伝えすることはない」