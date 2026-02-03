Ãæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÂçºå²¦¾­¡×¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î»Ý¿É¥¹¥¿¥ß¥Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥é¥à¥È¥ó ¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò2·î6Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ980±ß¡£¥é¥àÆù¤ÈÆÚÆù¤Ë¡¢¤â¤ä¤·Ž¥¥­¥ã¥Ù¥ÄŽ¥¤Ë¤ó¤¸¤óŽ¥¥Ë¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿°ìÉÊ¡£Ç»¤¤¤á¤Î»Ý¿ÉÌ£¤Ë»Å¾å¤²¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£¤ÏÁ´5¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£¤´ÈÓ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÌÅÓÃíÊ¸¤¬É¬Í×¤À¡£