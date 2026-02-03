豆まきで無病息災を願います。 【写真を見る】節分のきょう各地で豆まき 三重･桑名市の多度大社では福男･福女約80人が参拝客に豆をまく… 東山スカイタワーでは園児たちが鬼退治 「福は内、鬼は外」 節分のきょう、三重県桑名市の多度大社で行われた恒例の豆まき。祈祷を受けた福男・福女の約80人が、袋に入った豆を詰めかけた参拝客らに向けてまきました。 「子どもたちが元気に大きくなるように願って」 豆は祈祷を受