ベトナムの興行関連サイトの統計によると、2月2日現在、中国国産アニメ映画「浪浪山小妖怪（英題：Nobody）」の先週末の興行収入は約26万5000ドル（約4100万円）、上映10日間の累計興行収入は約126万ドル（約1億9580万円）で、ベトナムの先週の映画総興行収入のトップに輝きました。（提供/CRI）