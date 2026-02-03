J1アビスパ福岡は3日、MF松岡大起（24）が海外クラブへの移籍を前提にチームを離脱すると発表した。松岡は加入2年目の昨季、リーグ戦36試合に出場して1得点。総走行距離404・9キロはJ1リーグ2位とボランチとして攻守に幅広いエリアをカバーし、中盤の「ダイナモ」として存在感を見せた。鳥栖の下部組織出身で、年代別の代表でも活躍してきた松岡は2023年に当時所属していた清水からブラジルのクラブへ期限付き移籍。公式戦出