年明けに行われたバレーボールの全日本高校選手権(春高バレー)に出場した福岡女学院は優勝候補の一角に挙げられながら、初戦で散った。涙に暮れたキャプテンでセッターの萩原千尋(3年)の「その後」が気になり、学校に足を運んだ。(聞き手・構成＝西口憲一)―春高が終わって、1カ月がたとうとしている。あっという間でした。文京さん(東京・文京学院大女子)に負けた後、あの試合に勝っておけば、上に…と今でも思います。(準