◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、宮崎）ソフトバンクの正木智也外野手（26）が、12球団最強とも言えるタレント豊富な外野陣でレギュラー奪取を誓った。3日は今キャンプ初めて一箇所での打撃練習が行われた。小久保裕紀監督を始め野手の1軍首脳陣も勢ぞろい。多くの視線が注がれる中、自主トレの成果を見せようと正木はいつも以上に力が入っていた。「注目されるじゃないですか。監督やコーチに見せてやろうと思いました