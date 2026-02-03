◆西武春季キャンプ（3日）郄橋光成投手が29歳の誕生日を迎えた。練習前のミーティングで山田陽翔投手（21）の音頭で投手陣から「ハッピーバースデートゥーユー」の歌で祝福を受け「より一層頑張ります！」と力強く誓った。練習後には、報道陣からケーキを贈られて大感激だった。今オフはポスティング・システムを利用しての米大リーグ挑戦を目指したが、西武残留を決断。「今年は特に特別なシーズン。いろんな思い